Sono iniziate le attività relative al progetto «Calliano smartcity», finalizzato alla progettazione di interventi di sbarrieramento e alla creazione di un’app utile al miglioramento della mobilità in autonomia dei soggetti ipovedenti.

Dopo una serie di incontri formativi che prevedono altre tappe, in questi giorni i ragazzi delle classi quarte A AFM/ISM e A CAT dell’istituto «Fontana» hanno vissuto due esperienze indimenticabili. Martedì sono intervenuti il vicesindaco di Calliano Elvira Zuin con il geometra Andrea Gai e Giorgia, ragazza ipovedente protagonista del film «Il colore dell’erba», proiettato anche nell’istituto e seguito da dibatto con la regista e la protagonista.

Nel cortile della scuola è arrivato il tir di Rifor Trentino, «Dark on the road Tiflosystem», sul quale gli studenti sono stati serviti nella totale oscurità da due giovani ipovedenti e da un adulto cieco, che hanno guidato i ragazzi ai tavoli e aiutato nella degustazione. Il progetto coinvolge i docenti di tutte le discipline, in particolare quelle tecniche, la Fondazione Kessler ed il Comune di Calliano.