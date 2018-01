Anche oggi nel gruppo del Carega si è verificato un grave infortunio.



Si tratta però dell'ennesimo incidente in quella zona, dopo le cadute fatali ad altri escursionisti nelle ultime settimane. Per questo il soccorso alpino lancia un'appello: date le particolari condizioni del manto nevoso che presenta ampie zone ghiacciate, il soccorso alpino raccomanda di utilizzare i ramponi anche sui sentieri che normalmente si percorrono con le pedule. Sui traversi e i tratti esposti sono sconsigliate le ciaspole o le cosiddette catenelle (piccoli ramponi da pedule) perchè non danno sufficiente garanzia di tenuta. Il manto nevoso è stato lavorato anche dall'azione del vento che ha creato delle croste di neve molto dura, paragonabile al ghiaccio e quindi molto insidiose in particolare nelle Prealpi e nelle Piccole Dolomiti.