Alle 8.30 di mercoledì mattina, un passante ha notato qualcosa di strano nella zona degli impianti sportivi in località Bertoldi: l’immagine del carnivoro che passeggia tranquillamente accanto al parcheggio è dunque un avvistamento in piena regola che però, rimarcano le autorità competenti, non deve allarmare nessuno.

«Le immagini - spiega Luca Pedrotti del Servizio foreste e fauna della Pat - non sono di altissima qualità e quindi non si può dire con assoluta certezza che si tratti proprio di un lupo, ma poiché vi sono due branchi nelle vicinanze e la zona è frequentata, la sua presenza in quel contesto è assolutamente compatibile».

I due branchi di cui parla Pedrotti sono uno nella zona di Asiago e un altro, con i capostipiti Slavc e Giulietta, sui Lessini. «È prematuro - aggiunge Pedrotti - stabilire se siamo in presenza di un terzo branco sull’altopiano che confina con la catena al confine con le province di Verona e Vicenza, ma stiamo raccogliendo tutti gli elementi utili per poterlo verificare».

Quando si parla di branchi però non bisogna pensare a mute di animali che girano compatti, bensì a una sorta di famiglia allargata, con mamma e papà alfa, qualche aiutante e i cuccioli».

«Si tratta - spiega il coordinatore Grandi carnivori del Servizio foreste e fauna della Provincia Claudio Groff - di una presenza assodata: il lupo è presente da sette anni sulle Alpi e a Lavarone da due o tre anni: quindi vederne uno in queste zone non è un evento particolarmente eccezionale. Bisogna ricordare che è un animale protetto e noi come servizio provinciale siamo impegnati a fare prevenzione».

