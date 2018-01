Incidente mortale sulle creste di cima Carega, dove ha perso la vita un’escursionista di Soave. Nel primo pomeriggio è scivolata in un canalone mentre, insieme a un amico, si trovava nella zona del rifugio Fraccaroli. Dalle prime ricostruzioni risulterebbe che mentre i due amici si trovavano lungo le creste la donna sia scivolata in un canalone scomparendo nella nebbia. Un testimone ha sentito gridare e ha allertato il numero unico di emergenza 112. Il ragazzo, nel tentativo di raggiungere l’amica, ha perso poi le tracce, perdendosi a sua volta, ed è stato poi trovato in stato di ipotermia proprio in territorio veneto e recuperato dall’elicottero approfittando di una finestra di visibilità nella nebbia. Nel frattempo gli uomini del Soccorso alpino sono riusciti a individuare la ragazza ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare. La salma sarà recuperata .