E' conto alla rovescia, ad Avio, per il passaggio alla raccolta rifiuti porta a porta. Ad accompagnare l’entrata a regime della nuova modalità di raccolta dei rifiuti del comune di Avio arriva una campagna di comunicazione e sensibilizzazione ai cittadini. La Comunità della Vallagarina ha stanziato 17mila euro per lo sviluppo di una comunicazione ambientale sul progetto «Porta a porta spinto» preparato dal Servizio ambiente della Comunità, che la giunta di Avio ha deliberato lo scorso settembre ed entrerà a regime ad aprile.

È lo stesso comune ad aver chiesto alla Comunità, nel dicembre 2016, una collaborazione per predisporre un progetto di raccolta domiciliare dei rifiuti, finalizzato a migliorare l’attuale sistema di raccolta attuando il «porta a porta» non solo per il secco e l’umido, già in gran parte raccolti con questa modalità, ma estendendolo anche alle altre tipologie di rifiuti introducendo la raccolta domiciliare anche per la selezione della carta/cartone, imballaggi in plastica, poliaccoppiati e lattine/barattolame. Oltre alle brochure verrà anche riproposta la campagna informativa «I love Riciclare» rivolta a tutti i territori e curata da E-vision.