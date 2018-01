Scontro tra auto questa mattina poco prima delle 7. L'incidente è avenuto tra Marani di Ala e S.Margherita, sulla strada statale del Brennero.

Una ragazza di 21 anni di Avio era sola in macchina e viaggiava verso Sud. Nell'altra auto che proveniva in senso opposto c'erano due uomini e una donna, tutti di Ala.

L'uomo e la ragazza sono stati portati con l'elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento, le loro condizioni sono gravi per via dei traumi riportati ma non in pericolo di vita. L'altra donna e l'altro occupante sono stati portati all'ospedale di Rovereto con ferite eno gravi.

Code e disagi per buona parte della mattinata. Carabinieri e vigili del fuoco sul posto per dare supporto ai soccorsi e effettuare i rilievi.

Sopra le foto di Gianni Cavagna