Una moltitudine di turisti ha scelto le piste dell’Alpe Cimbra. A vegliare sulla loro sicurezza, il soccorso piste, che ieri ha avuto piuttosto da fare. Un ragazzo di 19 anni di Mantova scendendo lungo la direttrice che dal vertice alto della pista Salizzona di Fondo Grande porta a Fondo Piccolo, ad un certo punto (probabilmente distratto) non ha saputo domare gli sci, ed è caduto violentemente battendo il capo sui bordi del tracciato. Un urto violento che ha causato nel malcapitato un forte trauma cranico. Sul luogo dell’incidente sono accorsi in maniera celere gli addetti del soccorso piste, della polizia di stato, che dopo aver portato le prime ed urgenti cure all’infortunato hanno fatto intervenire gli addetti della Croce Rossa degli Altipiani.

Il giovane sciatore mantovano è stato trasportato all’ospedale S:Maria del Carmine di Rovereto. Le sue condizioni non destano preoccupazione, il paziente sarà monitorato. «Da sottolineare come quest’anno ci sono stati molti più interventi degli anni scorsi, (circa il 30%) in più, - sottolineano i poliziotti del soccorso piste, - questo per l’alta densità ed utilizzo della ski-area sciabile. L’aumento dei turisti/sciatori porta inevitabilmente ad un aumento degli infortuni. Incidenti per la maggior parte non gravi, di lieve entità, dettati spesso dalla velocità e dalla disattenzione».

È merito dei soccorritori, carabinieri e poliziotti, se chi si fa male ha un tempestivo aiuto. Ma è merito loro anche se l’area sciabile resta un luogo sicuro, dove le regole vengono rispettate. Anche se, per ottenere questo risultato, talvolta serve avere un po’ di polso. «Sono state fatte molte sanzioni , per comportamenti non idonei e non corretti. L’arma della prevenzione è un deterrente, ed un mezzo per educare chi va a sciare», dicono i poliziotti in servizio sulle piste. La polizia di stato controlla le piste dell’altopiano dal 1990/2000, e con i il nucleo soccorso dei carabinieri (che opera nella zona di Fondo Grande-Ortesino-Costa) c’è una forte sintonia e collaborazione. Quest’anno sono in aumento i piccoli furti di materiale legato allo disciplina dello sci (bastoncini esci).