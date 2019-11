Gli autisti della Trentino Trasporti potranno contare per altri due anni sui bagni chimici installati ai capolinea.

Il Comune ha infatti stabilito di prorogare fino al 31 dicembre del 2021 il servizio di noleggio e pulizia settimanale di due bagni chimici, servizio che verrà assegnato a un soggetto unico individuato attraverso la Consip o tra mite gara.

I «toi toi» in questione sono due, uno posizionato nei pressi del capolinea della linea di autobus numero 3 a Cortesano e l’altro in via Catoni a Mattarello, in prossimità della fermata della linea numero 8.

Si tratta di due fermate periferiche nelle cui prossimità non sono disponibili bagni pubblici e per questo sono stati installati quelli chimici, ad uso esclusivo degli autisti. Quella di potersi fermare a avere un posto dove fare pipì sfruttando una pausa di guida era stata una richiesta pressante avanzata dai sindacati negli anni scorsi e la richiesta era stata alla fine accolta dalla Trentino Trasporti.

I conducenti dei mezzi pubblici, in particolare degli autobus urbani, stanno seduti per ore al volante e hanno di solito solo pochi minuti di sosta al capolinea per sgranchirsi le gambe e soddisfare i bisogni fisiologici, cosa che in alcuni casi non può essere fatta in mancanza di bagni pubblici.

Da qui la decisione di mettere a disposizione i bagni chimici riservati a loro.

Il costo a carico del Comune per il noleggio e la pulizia è di duemila euro all’anno per due anni. Il precedente contratto scade il prossimo 31 dicembre e in vista della scadenza è partito l’iter per individuare fornitore e gestore. Se non sarà individuato con gli strumenti elettronici si farà ricorso al mercato tradizionale mettendo il servizio a gara.