Sono rimasti bloccati per una decina di minuti in ascensore, assieme ad una delle loro maestre.

La disavventura ha visto loro malgrado come protagonisti un gruppo di bambini della scuola dell’infanzia equiparata “Carli” di Villamontagna, in via dei Carli.

L’allarme è scattato poco prima delle 11.30 di ieri, quando una decina di piccoli alunni della scuola dell’infanzia si stavano spostando da un livello all’altro della struttura utilizzando l’ascensore. Che si è però bloccato.

I responsabili della struttura hanno subito contattato i tecnici della ditta che cura la manutenzione dell’impianto e tutto si è risolto nel giro di una decina di minuti, prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco che erano stati allertati tramite chiamata al 112, effettuata contestualmente a quella alla ditta di manutenzione.

Un fuori programma che per i bambini si è concluso per il meglio, vissuto dai piccoli come un insolito diversivo senza strascichi.