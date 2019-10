Sono 36 gli stranieri che sono stati espulsi coattivamente con volo aereo verso il paese d’origine nel corso del 2019 da parte dell’Ufficio immigrazione della Questura di Trento. Molti - si legge in una nota - erano detenuti in carcere a Trento per gravi condanne riguardanti reati contro il patrimonio o violenza sessuale, anche nei confronti di minori. Alcuni, di origine nordafricana, gravitavano in zone della città come piazza Dante.

«Rimane sempre alta l’attenzione verso gli stranieri irregolari», commenta nella nota il portavoce del questore, il vice questore Salvatore Ascione. «Le espulsioni con accompagnamento alla frontiera sono il segno tangibile dell’importante lavoro voluto dal questore Garramone e rappresentano il risultato dello sforzo di tutte le articolazioni della Questura ed in particolare di quello dell’Ufficio immigrazione».