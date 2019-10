Con le tradizionali celebrazioni per la festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, il prossimo 1 e 2 novembre, il Servizio funerario del Comune di Trento, in collaborazione con sul Servizio cultura, ripropone alcuni appuntamenti culturali per riscoprire il cimitero monumentale del capoluogo trentino.

Si inizia con le visite guidate al cimitero, giovedì 31 ottobre, sabato 2 e lunedì 4 novembre, dalle ore 14 alle 15.30 (ritrovo all’ingresso del cimitero), per proseguire con il tradizionale concerto «Dona eis requiem, sempiternam», fissato per sabato 2 novembre nella chiesa del Redentore (ore 18.30).

Venerdì primo novembre sono poi previste le messe alle ore 7, 10, 11 e 14.30 (quest’ultima presieduta dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi).

Il giorno seguente, per la commemorazione dei defunti, le messe si terranno alle ore 7 e 9. Alle 11, presso il sacrario militare, avrà luogo la concelebrazione eucaristica presieduta da Tisi.