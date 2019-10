È piantonato all’ospedale S.Chiara di Trento un nigeriano di 27 anni che aveva 24 ovuli di eroina nello stomaco.



Il giovane è stato bloccato dal nucleo civico della Polizia locale nel corso di un controllo nel capoluogo. Portato in ospedale è stato sottoposto ad esami radiografici che hanno rivelato la presenza nello stomaco di almeno 20 ovuli.



Il nigeriano è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Dopo la convalida, è stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in ospedale per consentire il recupero degli ovuli. In fasi successive sono stati rinvenuti e in seguito sequestrati 24 ovuli del peso complessivo di poco più di 10 grammi.



L’arrestato era già conosciuto dalle forze dell’ordine perché sospettato di essere uno spacciatore operante soprattutto nella zona di piazza Dante a Trento. Più volte era stato fermato.



Nell’agosto scorso, a Rovereto, era stato indagato per detenzione di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 32 dosi di eroina.