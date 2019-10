Ladri di monete hanno colpito nella notte tra sabato e domenica portando via gli incassi di cinque parcometri.

Sono entrati in azione attorno alle 2 di domenica in via Bresadola in Cristo Re, e poi si sono spostati in piazza Silvio Pellico, in via Inama, via Tommaso Gar e di via Stoppani angolo via Lavisotto.

Il bottino ammonta a meno di mille euro e fortunatamente i danni alle colonnine per il pagamento della sosta sono relativi. «I parcometri vengono svuotati frequentemente e i nostri ausiliari del traffico intervengono anche nel fine settimana per ritirare gli incassi» spiega il presidente di Trentino Mobilità Cristiano Mosca.

I malviventi hanno smontato una parte delle colonnine per cercare di raggiungere il denaro. Un’operazione laboriosa a cui dedicare parecchio tempo, se si vogliono evitare rumori che possono attirare l’attenzione: se la sono presa con calma, evidentemente sperando in un bottino più ricco o che, almeno, giustificasse il rischio.

«Nei parcometri non teniamo mai molto denaro - prosegue Mosca - Inoltre sono in aumento i pagamenti elettronici tramite telefono e App, con una crescita annua del 10-15% di questo tipo di transazioni. Un disincentivo in più per i ladri».