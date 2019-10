Una donna di 60 anni versa in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un’auto mentre era in bici.



È successo questa mattina, a Trento nord. L’allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato poco prima delle 10. La donna stava percorrendo in bici la via Bepi Mor, tra la tangenziale e via Maccani, quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stata urtata da un’auto e scaraventata a terra.



La donna è stata soccorsa e trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Santa Chiara. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.