Entra nel vivo il restauro della cattedrale di Trento. In questi giorni è stata infatti avviata l’ultima fase di installazione del ponteggio nella navata centrale.

Per comprensibili ragioni di sicurezza ed operatività, i lavori richiedono la chiusura e l’occupazione dell’intera stessa navata sino alla zona dell’ambone e della cattedra dell’arcivescovo, ai piedi della gradinata dell’altare maggiore.

L’installazione dei ponteggi in questa zona del Duomo terminerà mercoledì 23 ottobre. Pertanto le celebrazioni liturgiche festive di questo e del prossimo fine settimana (12-13 ottobre e 19-20 ottobre), così come nei giorni feriali, si svolgeranno in un contesto di particolare ristrettezza e disagio per i celebranti e per i fedeli che non potranno essere accolti nella navata centrale, ma solo nel transetto ed eventualmente nel coro/abside.

La navata centrale della cattedrale sarà sgomberata entro giovedì 24 ottobre, data in cui saranno rimosse le recinzioni e consentito nuovamente l’accesso.