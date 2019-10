I vigili del fuoco sono dovuti intervenire poco dopo le 18 di oggi per l'allarme fumo all'ultimo piano della sede dell'Itas assicurazioni alle Albere a Trento.

Il problema è stato risolto velocemente perché si è trattato solo di un surriscaldamento di un gruppo di continuità, ovvero Ups, un sistema che permette ai dispositivi elettrici di funzionare, anche in caso di interruzioni del sistema di alimentazione centrale.

Per fortuna non si erano sprigionate fiamme, ma il fumo era ben visibile dall'esterno come testimonia il VIDEO girato in diretta e inviatoci da Kelly via Whatsapp.

