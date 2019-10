Negli ultimi giorni, anche in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, i carabinieri di Trento hanno intensificato i servizi di prevenzione e repressione specialmente presso i parchi cittadini, luoghi solitamente frequentati da numerosi giovani.

Nella giornata di ieri, dopo un’attività di osservazione e controllo, è stato notato L.A. 20enne cittadino del Marocco, già colpito da precedenti penali specifici, in atteggiamenti sospetti. Il giovane si è dato alla fuga per sottrarsi a un cotrollo ma è stato bloccato e condotto negli uffici del Comando Provinciale Carabinieri.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 30 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e la somma di 110 euro quale provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso la cella di sicurezza del Comando di via Barbacovi in attesa del giudizio per direttissima previsto per oggi.