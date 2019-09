Torna il traffico dei giorni di scuola, e subito tornano gli incidenti in tangenziale: lunghe cose e disagi al traffico questa mattina a Trento Nord per un tamponamento avvenuto in direzione sud, all'altezza dell'uscita di via Maccani. Il bilancio fortunatamente non è grave, con un ragazzo di 20 anni leggermente ferito ed accompagnato in ambulanza al Pronto Soccrso.

PIù pesanti le conseguenze per la circolazione, con flusso paralizzato fra le 8,30 e le 9,30: sul posto agenti della Polizia Locale di Trento, che hanno poi risolto la situazione e ripristinato il traffico.