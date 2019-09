Questa mattina verso le 11 si è sentita una forte esplosione proveniente da una abitazione in via al castel di San Rocco a Villazzano dovuta allo scoppio della caldaia nel garage di casa.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Trento ed è stata chiamata l'ambulanza per portare al pronto soccorso un anziano residente nell'abitazione, che non è rimasto ferito, ma era molto spaventato

e agitato per l'esplosione.

Colonne di fumo erano visibili fin dalla città per chi saliva verso Villazzano. Tutta la zona di via al castel di San Rocco è stata recintata dai vigili del fuoco in via precauzionale.

Sono intervenuti anche i carabinieri.