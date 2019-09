Gli uffici dei servizi demografici e decentramento del Comune di Trento chiuderanno in via straordinaria nei prossimi giorni per consentire la dismissione dell’attuale programma informatico interno e il passaggio all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). La comunicazione è stata data oggi dall’assessore Chiara Maule.

La chiusura al pubblico del servizio di piazza Fiera è fissata per le giornate di lunedì 16 e martedì 17 settembre, mentre gli uffici circoscrizionali rimarranno chiusi da lunedì 16 a venerdì 20 settembre.

L’introduzione del nuovo sistema gestionale necessita dell’allineamento dei dati (si parla di oltre 2,5 milioni di informazioni anagrafiche registrate nel corso degli ultimi anni) e la necessaria formazione del personale.

L’ufficio stato civile garantirà comunque il ricevimento delle dichiarazioni di nascita, mentre l’ufficio anagrafe garantirà, in caso di comprovata e motivata urgenza, il rilascio delle carte di identità cartacee presso la sede di piazza di Fiera.

In fase di prima applicazione del nuovo applicativo gestionale non sono esclusi disagi per l’utenza, fa sapere il Comune.