I Carabinieri della Compagnia di Trento, nel corso dell’ultimo fine settimana, nella serata di ieri e fino alle prime ore di oggi hanno predisposto una particolare attività di controllo del territorio di competenza.

Nelle zone limitrofe alla Stazione ferroviaria, Piazza Dante e della Portela sono state controllate più persone e quattro di loro, tre extracomunitari e un italiano, sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, per tale motivo sono stati segnalati al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, quali assuntori.

I militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà al Tribunale di Trento B.B. 37enne kossovaro per furto aggravato di un computer che poco prima aveva rubato su un auto in sosta in via Grazioli, refurtiva che veniva restituita all’avente diritto; A.M. 25enne polacco, per evasione in quanto, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione in via della Malpensada.

I Carabinieri della Stazione di Mezzolombardo hanno denunciato all’ Autorità Giudiziaria di Trento B.A. 26enne algerino, perché veniva trovato in possesso di un accessorio telefonico che poco prima aveva rubato all’interno di un esercizio commerciale di via Brennero, anche in tale circostanza, la refurtiva rinvenuta veniva restituita al legittimo proprietario.