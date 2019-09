Un doppio incidente sta mettendo a dura prova il traffico e la viabilità lungo la tangenziale di Trento, in particolare in direzione Nord.



Il primo incidente è avvenuto al ponte di Ravina, dove un autista ha perso il controllo del suo furgone, è andato a sbattere contro il guardrail e si è rovesciato in mezzo alla strada (foto di Dini Redjepi).



Inevitabili le ripercussioni al traffico, aggravate dal secondo incidente.



Questo è avvenuto nei pressi delle gallerie di Piedicastello, provocando due feriti.



In questo momento gli agenti della polizia locale stanno deviando il traffico, per consentire la chiusura della galleria, necessaria per la rimozione in sicurezza del camion coinvolto.