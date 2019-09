La Giunta comunale di Trento ha dato il via libera al progetto di sistemazione delle aree verdi di via Unterveger in località Magnete. Il progetto - dice una nota - prevede la sistemazione a verde pubblico a servizio dei residenti dei complessi abitativi circostanti. Il costo dell’intervento è di circa 300.000 euro. I lavori, della durata di sei mesi, partiranno la prossima primavera.

Il progetto, condiviso con la comunità residente, prende avvio dalla scelta di intervenire su queste aree, di circa 3.000 metri quadrati di verde complessivo, per farne un luogo per il gioco dei bambini e dei giovani. Si è deciso di dare priorità al gioco dei bambini, organizzato lasciando la superficie a prato e pavimentando piattaforme circolari in gomma e materiali colorati sulle due estremità. Le strutture verranno collegate da un percorso pedonale. Nell’area verde adiacente è prevista la collocazione di una piastra sportiva per il gioco della pallavolo, pavimentata e recintata. Infine, verrà realizzata una ciclabile accanto al marciapiede, separata da un’aiuola.