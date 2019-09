La Giunta comunale di Trento ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della passerella pedonale in via San Vito a Cognola, costruita nel 2003. Il tempo previsto per la realizzazione delle opere - informa una nota - è stimato in giorni 70 naturali e consecutivi che dovranno coincidere con il periodo estivo di chiusura delle scuole nel 2020. Il costo totale dell’opera ammonta a 200.000 euro. L’opera si rende dunque necessaria non solo per ripristinare l’integrità strutturale del manufatto, ma anche per garantirne la durata nel tempo e per ridurre i costi di manutenzione.

Nelle fasi di smontaggio e rimontaggio della passerella sarà disposta la chiusura notturna della viabilità ordinaria (una notte per lo smontaggio e una notte per il rimontaggio). A questo proposito sono previsti dei percorsi alternativi per i veicoli, mentre per gli autobus serali verranno concordate eventuali sospensioni del servizio.