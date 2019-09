Piazza Lodron cambia ancora volto e perde un altro dei suoi alberi “storici”.



Ieri mattina, infatti, il personale dell’ufficio Parchi e Giardini del Comune ha provveduto al taglio di un bagolaro in piazza Lodron. La pianta, come viene spiegato, presentava un sollevamento dell’apparato radicale ed era inclinata. Già potato con riduzione di chioma in primavera, l’albero era stato segnalato come “pericolante” anche da alcuni cittadini.



Per ragioni di sicurezza è stato dunque deciso l’immediato abbattimento. La pianta verrà comunque sostituita nelle prossime settimane, assicura il Comune.



Dopo l’intervento precedente, il bagolaro era di fatto rimasto l’unico “presidio verde” della piazza. Il 22 febbraio, infatti, gli operai del Servizio parchi e giardini erano già entrati in azione ed avevano abbattuto le paulownie. Un’operazione che era stata pianificata da tempo, con un intervento tanto radicale, dal momento che non erano possibili alternative, come aveva spiegato la responsabile dell’ufficio parchi e giardini Giovanna Ulrici: «Le due piante erano completamente vuote, a causa dei topi e delle malattie a cui le paulownie, soprattutto in ambito urbano, sono particolarmente esposte.



Una era completamente morta, l’altra iniziava a mostrare segni di instabilità che in quell’area rappresentavano un eccessivo pericolo».

Come promesso, le due piante tagliate sono state poi sostituite con altre messe a dimora. E lo stesso succederà per il bagolaro abbattuto ieri mattina.