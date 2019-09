Il cantautore bresciano Omar Pedrini, con i brani di “Viaggio senza vento” uno dei dischi cult del rock italiano degli anni ’90, gli Articolo 3ntino, una delle formazioni più note della scena musicale della nostra provincia, pronti a festeggiare i loro primi venticinque anni di musica rigorosamente ed orgogliosamente in dialetto trentino style e i Rebel Rootz con il loro reggae tutto da ballare.



Sono questi alcuni dei protagonisti dell’ottava edizione di “Trento e La Baviera. Oktoberfest Trento” che si terrà dal 5 settembre al 6 ottobre nella stessa location dello scorso anno, a Trento sud in località San Vincenzo, lungo la strada che dalla rotatoria fra viale Verona e via San Vincenzo porta verso Mattarello, ma con uno spazio ancor più grande che copre oltre 70.000 mq. La novità di questa edizione è il fine settimana in più rispetto al 2018, perché Trento e la Baviera nei prossimi giorni, dal 5 all’8 settembre, ospiterà la festa dedicata ai Soci della Cassa Rurale di Trento con una serie di spettacoli per diversi target d’età.



Ad organizzare l’evento, presentato ieri mattina in Piazza Duomo anche alla presenza del sindaco Alessandro Andreatta e dell’assessore Roberto Stanchina, la Edg Spettacoli guidata da Enzo Di Gregorio: «Oltre alla musica, alla gastronomia tipica e alla birra Hb Hofbräuhaus Traunstein che caratterizzano ogni edizione - ha spiegato Enzo Di Gregorio - abbiamo voluto mantenere la formula del family luna park con animazione per i bambini, lo street food garden e una doppia tensostruttura con tanta musica all’insegna del folk alpino e della disco dance». L’Oktoberfest Trento, che vuole unire usi e costumi di due territori come il Trentino e la Baviera, apparentemente diversi, ma in realtà con molti punti in comune, nella passata edizione ha fatto registrare oltre 70.000 presenze spalmate su quattro settimane e quindi è facile predire che quest’anno calcolando i cinque week end gli organizzatori hanno nel mirino l’obiettivo delle centomila presenze considerando l’afflusso di persone anche da fuori regione per un appuntamento ormai entrato nella tradizione del capoluogo. Fitto il menù di spettacoli serali a partire da domani alle 21 con i Radiottanta ed il loro viaggio negli anni ’80, seguiti sabato 6 dal doppio live di Curly Frog & the Blues Bringers e dei Rebel Rootz.



Domenica 7 nel pomeriggio spazio al cabaret di “Stendap” con Supermario Cagol mentre fra gli appuntamenti clou quello di domenica 29 settembre, alle 21, con gli Articolo 3ntino, la band guidata dal cantante Roberto Laino, pronti a celebrare i venticinque anni di scorribande dialettali con uno show che si annuncia davvero zeppo di ospiti e di sorprese. Venerdì 4 ottobre doppio show con i “Jackson One”, la Michael Jackson Tribute Band, e gli “Into the groove” con il loro omaggio alla popstar Madonna. Gran finale, domenica 6, con il cantautore dall’anima rock Omar Pedrini in uno spettacolo in cui proporrà anche le canzoni dell’album dei Timoria “Viaggio senza vento, concepito e composto principalmente da lui ben 25 anni fa e uscito in una nuova edizione rimasterizzata lo scorso ottobre.



Da ricordare come per tutto l’Oktoberfest Trento l’ingresso sarà omaggio per chi arriva con i taxi convenzionati, per chi entra con il costume tipico e per i bambini che hanno meno di 12 anni accompagnati. Infine va evidenziato come la tensostruttura di Trento e la Baviera ospiterà, dal 18 al 20 ottobre, “A come…legno” un evento organizzato dall’Associazione Artigiani Trentino con l’obiettivo di promuovere tutti i mestieri che ruotano attorno ad una delle più grandi ricchezze della nostra terra. Tre giorni di esposizioni, laboratori, convegni e seminari sulle novità del settore, sui progetti attivi e sulle opportunità legate al mondo del legno. Per ulteriori dettagli sul programma e sulle prevendite: www.trentoelabaviera.it