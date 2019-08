Sarà che oggi inizia la caccia in Trentino, e magari stavano scappando dai boschi, ma due grossi cervi erano a spasso sulla tangenziale di Trento questa mattina all'alba. L'incontro - per fortuna non uno scontro - è avvenuto alle 4,20 quando un automobilista se li è trovati davanti all'improvviso a Trento Sud, nella zona fra il ponte di Ravina e l'uscita della rotatoria del Marinaio.

"Sono riuscito ad evitarli per un pelo" ci racconta l'automobilista che ci ha segnalato il fatto: "Ovviamente non ho la foto da mandarvi, stavo guidando, ed ho preso un grosso spavento". (Foto di repertorio)