Dopo l’aggressione con rapina avvenuta in via Bronzetti tra domenica e lunedì scorsi, il 25 e 26 agosto, ai danni di una signora di 94 anni, emerge un nuovo episodio. Bisogna, in verità, andare indietro nel tempo di circa due mesi: una donna di 81 anni, intorno ai primi giorni di luglio, è stata aggredita e scippata in via dei Molini, la strada parallela a via Grazioli a due passi dal centro storico.

«Tutto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 16 - ci conferma la donna che vive con il marito nella vicina via Zara -: stavo rientrando verso casa quando un ragazzo con un cappuccio in testa, penso molto giovane, mi ha strattonata per rubarmi la borsetta, spingendomi poi a terra. Nella caduta mi sono rotta due costole. All’ospedale sono rimasta solamente una notte, tra l’altro attendendo molto per essere curata, ma ancora oggi porto i segni di quel fatto, visto che devo fare delle infiltrazioni e ho ripreso a camminare bene solo qualche giorno fa. E poi ci sono gli strascichi psicologici».

La signora, che è mamma e nonna, ci racconta tornando con la mente a quel brutto episodio.

«Poi mi hanno portata in ospedale con l’ambulanza e ho chiamato i miei parenti. Se successivamente ho sporto denuncia? Certo, sono andata con mio figlio in questura e poi anche in comune per capire se avessero per caso ritrovato i documenti che avevo nella borsa in modo da non doverli rifare. È stato veramente un brutto episodio, non lo auguro a nessuno. Per fortuna ho i miei nipotini che sono la mia gioia».

Un racconto, come dicevamo all’inizio, inquietante. Fortunatamente, come conferma il commissario del governo nell’intervista qui a lato, le forze dell’ordine stanno lavorando sodo sia nella direzione della prevenzione sia nel dare la caccia a chi si è resto protagonista di questi reati.

Ieri pomeriggio, in ogni caso, nella zona di via Zara dove vive la signora aggredita due mesi fa, c’era grande tranquillità. Anche i vicini di casa della donna ci hanno parlato di una zona molto tranquilla, di notte e di giorno, senza segnalare particolari episodi. Episodi che, tuttavia, accadono e verso i quali bisogna continuare a tenere altissima l’attenzione, per evitare che si possano ripetere.

Trento vuole continuare a essere una città sicura, nella quale tutti i cittadini possono vivere in serenità in ogni quartiere.