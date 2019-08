Aggressione nella notte tra e lunedì in via Bronzetti

Una singora di 94 avrebbe trovato due individui in casa.

Un uomo e una donna di giovane età, 20-25 anni, italiani. La ragazza stava rovistando nei cassetti.

L'anziata sarebbe stata colpita al volto da un mazzo di chiavi dai due che poi sono fuggiti. Ha dato l'allarme alla figlia che però è intervenuta qualche ora dopo l'accaduto.

E' stata portata in ospedale per essere medicata per una ferita all'occhio. Ha consegnato lei 100 euro ai rapinatori.