Arrestato a Trento dai carabinieri un diciannovenne nigeriano accusato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Secondo una prima ricostruzione, la scorsa notte il ragazzo si è introdotto in un «B&B» di piazza Donne Lavatrici (alle Albere) per impossessarsi di un telefono cellulare di un ospite e poi ha aggredito un altro cliente per darsi alla fuga. Il ragazzo è stato però bloccato da altri ospiti presenti nel «B&B» che lo hanno trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri, nel frattempo allertati con il 112. Anche contro quest’ultimi, il giovane avrebbe assunto un atteggiamento di violenta resistenza. Dopo l’arresto, entro oggi il giovane verrà processato per direttissima.

Intanto nella mattina di domenica in una via del centro è stato fermato un pregiudicato già destinatario di una misura cautelare restrittiva emessa dall’Autorità Giudiziaria trentina. S.F. minorenne tunisino, oltre ad essere stato sottoposto alla misura cautelare e conseguentemente tradotto presso il Carcere Minorile di Treviso per scontare giorni trenta di reclusione è stato segnalato per violenza e resistenza nei confronti dei militari intervenuti.