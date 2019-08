Un incidente tra un’auto ed un mezzo pesante che si è verificato sulla carreggiata nord dell’A22, tra il casello di Trento Nord e San Michele all’Adige, poco dopo l’area di servizio Paganella est, ha provocato code di circa due chilometri. Una donna sui trent’anni, passeggera dell’auto, è rimasta ferita dopo l’impatto con il mezzo pesante, ma è rimasta cosciente e non sarebbe in gravi condizioni. Lo scontro alle ore 14,45.

Sul posto, oltre alla Polizia stradale per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, anche i sanitari con l’ambulanza, che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti.

L'incidente ha reso ancora più pesante la situazione del traffico, dopo che in mattinata un lungo serpentone di auto si era formato da Affi a Bolzano.