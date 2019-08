È ricoverato al Santa Chiara il pensionato di 86 anni ferito ieri in un incidente stradale. Erano le 17 circa e l’uomo stava percorrendo via Rosmini con la sua bicicletta. Da via Borsieri è uscito un camper, che lo ha urtato. Il pensionato si è sbilanciato ed è finito a terra.



Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone che hanno assistito all’incidente. Sul posto si sono portati l’ambulanza e gli agenti della squadra infortunistica della polizia locale.



L’anziano non ha mai perso conoscenza, ma vista l’età è stato portato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Chiara, dove è stato sottoposto ad accertamenti e trattenuto per la notte.



Sulla dinamica dell’incidente sono in corso verifiche per accertare le responsabilità che, dai primi riscontri, sembrerebbero del conducente del camper (un furgone van con targa straniera). Da chiarire anche se l’uomo fosse in sella alla bicicletta o la stesse conducendo a mano.