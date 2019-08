Domenica prossima 4 agosto si svolgerà allo stadio Briamasco, alle ore 18, la partita di calcio amichevole fra due squadre di serie A: Hellas Verona e Spal. «Amichevole» è un modo di dire: in realtà le due tifoserie sono conosciute per le loro intemperanze e fra i due gruppi non scorre buon sangue.

Il questore di Trento ha quindi disposto che, a partire dalle ore 12, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il parcheggio di piazzale Sanseverino, quello di Monte Baldo, e lo spazio riservato ai bus su via Sanseverino (dall’intersezione di via Montebaldo fino a via Jedin) siano oggetto di un divieto di sosta con rimozione.

Inoltre, due ore prima dell’inizio della partita (dalle ore 16) e per tutto il tempo del suo svolgimento su via Sanseverino (nel tratto compreso fra l’intersezione di via Castebarco fino alla rotatoria del Muse) - precisa una nota - sarà istituito in divieto di transito per ogni sorta di veicolo. La Polizia locale che presidia le postazioni si è attivata per fornire informazioni.

I tifosi dell'Hellas furono già protagonisti a Trento nel 2013, quando in occasione di analoga partita scorazzarono per il centro storico e danneggiarono rioriere, tavolini e tende dei bar del Giro al Sass.