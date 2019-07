La grandine e la pioggia fortissima hanno colpito questo pomeriggio anche molti quartieri del capoluogo.

Via Degasperi è stata chiusa all'altezza del Big Center e l'Azienda sanitaria per allagamenti poco prima delle 15. Ora è stata riaperta dopo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato i tombini.

Guarda il VIDEO

Allagato anche l'ingresso dell'ospedale Santa Chiara, ripulito con stracci e ramazze, e quello della Curia in Piazza Fiera.

L'Azienda sanitaria comunica in particolare che al Santa Chiara si sono verificati allagamenti nell’atrio e in alcuni piani della struttura dove vi sono ancora installati i serramenti originali.

Allagamenti si sono verificati anche in via Degasperi, nelle aree sotterrane adibite a parcheggi del Centro per i Servizi Sanitari e della sede centrale Apss.

Anche il magazzino centrale di viale Verona ha subito allagamenti. Nelle altre strutture sanitarie del Trentino non si sono registrate situazioni particolarmente critiche.

Chiuso nel pomeriggio anche il sottopassaggio che dalla stazione porta a via Buonarroti.

Ecco foto e video dell'ingresso allagato

Si può vedere l'intensità del fenomeno nella zona di via Matteotti dietro al Conad come ripreso nel VIDEO

Anche a Ravina il temporale è stato fortissimo. Guarda il VIDEO di Giampaolo Rizzonelli