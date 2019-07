Tre giornate di street art con writers di fama internazionale. L’iniziativa si chiama «Ex Sit graffiti jam», ed è promossa dall’ufficio Politiche giovanili e organizzata dalla Cooperativa Arianna per conto del Tavolo street art Trento. Il 2, 3 e 4 agosto una trentina di artisti, coordinati dal writer Esteban Portilla Prado, in arte Nachos, originario dal Cile, in Trentino da diversi anni, che rappresenta l’anima della jam, esprimeranno la propria arte rigenerando i muri che circondano il parcheggio ex Sit, in via Canestrini.

Attraverso la jam - afferma un comunicato - «si vuole creare una galleria d’arte a cielo aperto che possa favorire l’emersione della cultura hip hop, attraverso le opere di esperti writers e fare apprezzare alla cittadinanza questo tipo di arte contemporanea con l’intento di sradicare il pre-concetto che street art voglia per forza dire illegalità».

Nell’ambito della jam l’ufficio Politiche giovanili ha inoltre promosso un contest (cioè un concorso), per la realizzazione di un’opera artistica sulla grande facciata dell’edificio (150 metri quadrati) che si affaccia sul parcheggio. L’opera vincitrice è stata ideata da Matteo Picelli, in arte Egzon, che raggiungerà Trento partendo da Bolzano in bicicletta, portando con sè uno zaino pieno di bombolette colorate per la realizzazione della sua opera, che prenderà avvio giovedì 1 agosto.