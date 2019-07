L'orso M49, fuggito il 15 luglio scorso dal Centro del Casteller dove era stato richiuso dopo la cattura, è tornato sui suoi passi.

La notte scorsa, infatti, è passato nei pressi della pizzeria la Rosalpina non lontano dal luogo da dove è fuggito, come testimoniano le impronte lasciate (vedi foto Rai Tgr), che i forestali hanno confermato essere autentiche.

M49 era stato avvistato nei giorni scorsi sulla Marzola e poi in Valsugana, nella zona di Caldonazzo, ora - dunque - è tornato verso le alture della città di Trento dove era stato portato ormai oltre dieci giorni fa per essere rinchiuso per sempre dietro al recinto del Casteller.

La sua fuga, intanto, continua.