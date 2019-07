Anche la fontanina delle Viote protesta contro la realizzazione dell'annunciato bacino artificiale da 300mila metri cubi d'acqua del costo di 5 milioni di euro.

Come ci segnala Graziano Agostini, che ha scattato le foto, oggi è comparso un cartello a lato della fontanella per esprimere a tutti quelli che passano la contrarietà rispetto al progetto voluto dalla Trento Funivie spa per garantire l'innevamento delle piste in inverno.