Nidi comunali di Trento promossi a pieni voti: la quattrordicesima indagine annuale sulla soddisfazione dei genitori conferma l’alta qualità del servizio: 8,9 il voto medio, al 97 per cento la soddisfazione complessiva. Tra gli aspetti positivi, orari di apertura, pulizia, professionalità del personale e benessere psicologico dei bambini.

L’indagine si è svolta come ogni anno tra aprile e maggio. La popolazione di riferimento pari a 1.180 nuclei familiari era composta da 1.108 famiglie di bambini ancora frequentanti e 72 famiglie con bambini dimessi in corso d’anno (principalmente per passaggio a gennaio alla scuola dell’infanzia). Le valutazioni emerse sono il frutto della disponibilità di 816 genitori che hanno risposto al questionario (738 on line e 78 cartaceo). Il tasso di risposta raggiunto è stato dunque pari al 69,2% e, se si considerano solo i frequentanti, è stato pari al 72% in quanto è tra i dimessi in corso d’anno che si registra il minor tasso di risposta.

I genitori hanno espresso dei giudizi sul servizio che confermano i risultati degli anni precedenti: il giudizio medio complessivo sul servizio offerto (in una scala da 1 a 10) pari a 8,9 è in linea con gli anni precedenti (8,9 sia nel 2018 che nel 2017) a conferma che la qualità del servizio è rimasta ad alti livelli e costante nel tempo. Oltre ad attribuire un voto complessivo, i cittadini avevano a disposizione 29 aspetti rappresentativi della qualità del servizio da valutare in una scala da 1 a 6 sia in termini di importanza attribuita sia come soddisfazione percepita.

Osservando i singoli aspetti, nessuno quest’anno risulta sotto la soglia di soddisfazione dell’85% mentre fino a qualche anno fa lo erano il «tempo di attesa per l’assegnazione di un posto» e «chiarezza e completezza delle informazioni sul sito internet», in ripresa già da alcuni anni. Entrambi questi aspetti continuano ad essere comunque tra quelli considerati meno importanti.