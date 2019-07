Sarà un fine settimana entusiasmante, a Trento, per chi ama le bici e il ciclismo, ma forse un po’ complicato per chi invece non riesce, o non può, rinunciare alla macchina.



La due manifestazioni in programma, la “Moserissima”, prevista per sabato 13, e la “Leggendaria Charly Gaul”, domenica 14, comporteranno qualche disagio al traffico e alla circolazione.



Per la Moserissima, alla quale parteciperà anche la coppia glamour Ignazio Moser e Chechu Rodriguez, è prevista sostanzialmente la chiusura per il tempo necessario al transito dei ciclisti impegnati nella cicloturistica, mentre per la Leggendaria Charly Gaul - oltre ad alcune vie soggette a divieto di sosta e alla chiusura da adottare dal passaggio dell’inizio corsa per un massimo di 60 minuti valida per tutte le postazioni - si aggiungono le chiusure straordinarie con orari indicati nel decreto del Commissariato del Governo e che, per il comune di Trento, riguardano la salita al monte Bondone e la zona delle Viote (direzione Garniga e Lagolo).



Ecco l’ordinanza comunale completa e il decreto del Commissario del Governo.