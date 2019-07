La tangenziale di Trento, soprattutto a certe ore, è già caotica di suo. Lo sanno bene i tanti pendolari trentini che spesso rimangono incolonnati per ingorghi, incidenti e altro. E dunque non avrebbe bisogno, diciamo così, di altre complicazioni. E invece...



Ecco quello che succede a volte. Stamattina per l’esattezza, quando un cicloturista tedesco ha scambiato la tangenziale per una pista ciclabile e non ha trovato di meglio da fare che percorrerla incurante del traffico je provocando situazioni di pericolo.



Grazie al nostro lettore Daniele per la foto.