Da domani e fino al 7 luglio si svolge la gara automobilistica Trento-Bondone per la gioia degli appassionati dell’evento sportivo giunto alla sessantanovesima edizione.



La gara però comporterà anche una serie di disagi per gli automobilisti. In particolare, nei quattro giorni saranno vietati il transito e la sosta sulla strada provinciale 85 del Monte Bondone e inoltre sarà interamente occupato il piazzale ex Zuffo, dove sono previsti il parcheggio di attestamento e l’assistenza per le auto in gara.

Quindi, attenzione, dalle 7 di domani fino alle 24 di domenica 7 luglio non si potrà parcheggiare nell’area ex Zuffo (compresa quella per i camper) ed è sospeso il servizio di bus navetta per la città.

Si potrà parcheggiare gratis e senza disco orario, invece, sia nell’area ex Sit che in piazzale Sanseverino.