In piazza Fiera sono in corso i lavori per la posa della nuova pavimentazione stradale sulla corsia degli autobus. Per tutelare l’incolumità degli addetti ai lavori, nonché per lasciar spazio al cantiere - avvisa una nota del Comune di Trento - è chiuso il transito veicolare in piazza Fiera sulla corsia degli autobus sul lato nord della piazza.



Vengono di conseguenza istituite le seguenti fermate provvisorie per gli autobus del servizio urbano: una fermata in via Piave, lato sud, all’altezza del numero civico 26; una fermata ubicata in via Piave, lato est, tra i numeri civici 106-108. Il provvedimento, in vigore da ieri al 14 agosto, è segnalato dagli appositi cartelli.