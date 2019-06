Dal 1° al 5 luglio verranno eseguiti i lavori di asfaltatura di via Bonelli, via Giovanelli, via Grazioli, via Missioni Africane, via Monte Baldo (nel tratto compreso tra via Ghiaie a largo Prati), largo Prati e corsia di immissione da via Giusti e via Veneto (nel tratto da largo Prati a via Bezzi).

Per ragioni legate al traffico - si legge in una nota del Comune - e all’esigenza di garantire la regolarità del servizio pubblico, tutti i lavori verranno svolti in notturna.

Eventuali modifiche al programma dei lavori saranno apportate nel caso di condizioni atmosferiche non favorevoli allo svolgimento delle lavorazioni.