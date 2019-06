Due persone sono ferite, a causa di un incidente accaduto stamattina poco dopo le 11,30 nella galleria del Pasiel al Bus de Vela, in direzione Trento. Un camioncino che scendeva verso la città sulla Statale della Gardesana, è stato tamponato e, spinto contro la parete della galleria, si è ribaltato, perdendo una ruota, che è volata in aria, rimbalzando sull'asflato, per centrare in pieno il parabrezza di un monovolume Chrysler Voyager.

La pesante ruota ha spaccato il parabrezza ed è entrata nell'abitacolo; i feriti sono il guidatore ed il passeggero.

All'interno della galleria in direzione di Trento sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco volontari e permanenti e le forze dell'ordine, con la Polizia Locale di Trento incaricata dei rilievi e di stabilire l'esatta dinamica.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: la statale della Gardesana è bloccata, al momento le auto in arrivo dalla Val dei Laghi vengono deviate per Sopramonte e Sardagna.

FOTO ALESSIO COSER