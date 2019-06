Nuovo caso di auto contromano in via Bassano, all'altezza dell'accesso sud delle gallerie di Martignano. Ieri verso mezzogiorno è stato un agente della polizia locale a evitare che la vettura proseguisse, con il concreto rischio che potesse provocare incidenti.

L'agente di quartiere stava salendo in tangenziale per raggiungere Villazzano, dove di lì a poco avrebbe dovuto svolgere servizio di vigilanza alle scuole del sobborgo. Dopo aver imboccato lo svincolo di Trento est ha visto una Punto procedere nella direzione opposta, proseguendo anche oltre il bivio che porta in località Piazzina, punto nel quale scatta il divieto di transito in direzione di Trento nord e la strada da due corsie si riduce ad una.

L'agente ha subito fermato il conducente, impedendogli di sbucare in piena tangenziale contromano. Nei guai è finito un trentino, che per giustificarsi ha spiegato di aver seguito le indicazioni fornite dal proprio navigatore.

All'uomo è stata contestata la violazione dell'articolo 143 comma 12 del Codice della strada. Dovrà pagare una sanzione tra i 328 ed i 1.311 euro e perderà 10 punti della patente, che verrà ora sospesa per un periodo compreso tra uno e tre mesi.