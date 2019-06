Pendolari del furto denunciati dai carabinieri della stazione di Vaneze: si tratta di due minorenni che risiedono in valle di Non ma che in più occasioni avrebbero agito sul Bondone, prendendo di mira una serie di locali chiusi per la stagione.

Una laboriosa attività d'indagine ha consentito ai carabinieri di fare luce su una serie di furti avvenuti sempre di notte alla Capanna Viote e allo Chalet Rocce Rosse, per la precisione i "colpi" sarebbero cinque, avvenuti in febbraio, aprile e maggio 2019.