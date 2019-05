Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trento sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un furto pervenuta da un negozio di abbigliamento di via Oss Mazzurana.



Sul posto, i militari hanno notato un 32enne di nazionalità marocchina in possesso di diversi capi di abbigliamento poco prima rubati dallo stesso esercizio, dopo aver rimosso dispositivi antitaccheggio.



L’uomo, già interessato da un provvedimento di espulsione, è stato arrestato per furto aggravato.