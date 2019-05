Stavolta gli incidenti non c'entrano: questa mattina, verso le 8 gli automobilisti che scendevano dal Bus de Vela verso Trento hanno temuto per qualche minuto che si trattasse dell'ennesimo rallentamento dovuto a un incidente in tangenziale.

Fortunatamente non era questa la causa del breve disagio, non si trattava nemmeno di un trattore, bensì di un trenino turistico che scendeva piano piano lungo il viadotto.

Alla fine la cosa ha fatto sorridere molti.