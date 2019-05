Poteva esserci un giorno senza incidenti sulla tangenziale di Trento? No. Infatti stamattina poco dopo le 7,30 si è verificato uno scontro fra due auto alla biforcazione della ex statale della Valsugana, via Bassano, sotto Martignano. Nel punto in cui la strada si restringe e "sale" sopra la galleria, per poi uscire alla curva di Canova, due auto si sono "toccate" per fortuna senza gravi conseguenze.

Una Fiat Punto si è girata ed è finita sulla rampa erbosa di destra. mentre un monovolume Peugeot, dopo la carambola, si è fermato in mezzo alla strada. Sul posto, immediatamente, la Polizia Locale di Trento per i rilievi e per regolare il traffico. Fortunatamente nessuno degli occupanti delle vetture si è fatto male.