Le immagini (scattate dalla redazione TGR Rai del Trentino, che ha la sede a due passi) parlano chiaro: ladro inseguito, bloccato, e poi portato via dalla Polizia, oggi in via perini a Trento. Il titolare della «Doppio zero», una pizzeria al taglio a metà della strada, ha visto il ladro tagliare la catenella della cassetta delle offerte con una tenaglia, ha deciso di intervenire.

Quindi urlando «al ladro» e facendosi largo fra i clienti del ristorante pizzeria "Doppio zero" si è gettato al suo inseguimento.



Fra le urla dei protagonisti e lo stupore dei passanti il pizzaiolo Roberto Fusaro ha in breve raggiunto il ladro, che nel frattempo aveva gettato la scatola con i soldi, e lo ha bloccato in via Mattioli, dietro l'angolo. Le urla sono state sentite anche da una pattuglia della Polizia. Uomini del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia che sono in città di appoggio agli agenti della Questura di Trento proprio con l'obiettivo di presidiare il territorio contro la microcriminalit, e che stavano raggiungendo la vicina caserma di Ps. Gli agenti hanno arrestato il fuggitivo, un giovane già noto alle cronache per analoghi episodi.



La refurtiva è stata recuperata, un centinaio di euro: sono le offerte destinate al canile di Trento. (foto TGR Rai Trentino)